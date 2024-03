Real Sociedad – PSG, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Nella delicata sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Real Sociedad si appresta a ospitare il Paris Saint-Germain con l’arduo compito di ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto il PSG prevalere con un convincente 2-0. La squadra basca, dopo aver sorprendentemente guidato il proprio gruppo davanti all’Inter, affronta un momento complicato, con solo una vittoria nelle ultime cinque partite in campionato e un’infermeria che continua a riempirsi. Questo incontro si annuncia quindi come una sfida in salita per la Real Sociedad, che dovrà dare fondo a tutte le sue risorse tecniche e mentali per tentare una rimonta che si preannuncia epica. Il PSG, consapevole delle proprie qualità e dell’importanza di non sottovalutare l’avversario nonostante il risultato dell’andata, si appresta a gestire la gara con l’obiettivo di confermare il proprio status di candidato alla vittoria finale del torneo.