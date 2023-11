Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell’Ucraina, Rebrov ha presentato la partita di domani contro l’Italia: “Abbiamo fornito alla squadra le informazioni sull’ultima gara, questa è un’altra partita. Ci aspettiamo uno stadio tutto pieno che possa appoggiare i nostri calciatori”.

Rebrov: “Non penso alle parole di Ceferin”

Domani ci serve la vittoria, per l’Italia va bene anche il pareggio. Può influenzare questo sulla partita?

“Certamente, abbiamo esaminato diverse tattiche. L’Italia è una squadra che può fare una partita sia difensiva che offensiva, poi hanno grande intensità e un paio di buoni marcatori. Entro domani diremo ai nostri ragazzi tutto ciò che c’è da fare, proveremo a fare la miglior partita possibile”.

Soddisfatto dell’amichevole col Legia? Ha danneggiato la preparazione contro l’Italia?

“Abbiamo giocato contro una squadra, non contro una nazionale. E’ stata programmata tre giorni prima della gara contro l’Italia e sono contento che nessuno si sia infortunato, per questo motivo tutti si sono regolarmente allenati”.

Lo scorso week-end i nostri giocatori che giocano in giro per l’Europa hanno mostrato un buon operato, avete sentito in gruppo la loro positività?

“Io lavoro da poco nella squadra, ma l’atmosfera che c’è mi piace. C’è una grande responsabilità quando si gioca per la nazionale, ma le gare che i nostri ragazzi giocano all’estero danno sicurezza”.

Qualche settimana fa il presidente dell’UEFA Ceferin ha detto che l’Italia deve a tutti i costi partecipare all’Europeo, qual è stata la vostra reazione?

“A questo deve pensare la gente ucraina, non i nostri calciatori che devono restare concentrati e pronti per scendere in campo. Queste parole non vanno ad influenzare in alcun modo la nostra partita”.

Quale è il sentimento che accompagna questa Nazionale?

“Stiamo vivendo un momento difficile e vogliamo regalare delle emozioni positive alla nostra gente, vogliamo supportarli sapendo che le partite della nazionale possono aiutare i nostri ragazzi, i nostri soldati. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra per una partita del genere”.

C’è un giocatore italiano che vorresti avere nella tua squadra?

“Ho grande rispetto verso la nazionale italiana, ci sono ottimi giocatori, ma non ho bisogno di nessuno di loro. Certamente la nazionale italiana è un’ottima squadra, sono giocatori forti, ma mi tengo i miei”.

E’ un match importante?

“E’ un match molto importante, in questo partita dobbiamo giocare molto concentrati come abbiamo sempre fatto durante il percorso che ci ha portato fin qui”.

Ha sentito Zelenski?

“No, non l’ho sentito. Ha cose più importanti da fare. Sappiamo che ci segue e ci supporta, ma sappiamo che ha cose più importanti a cui pensare”.