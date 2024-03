Retegui salva Italia: gli azzurri passano contro un buon Venezuela (1-2)

Vince l’Italia, vince soffrendo contro un ottimo avversario. Nemmeno un minuto di gioco e il Venezuela conquista un calcio di rigore. Donnarumma è bravo a ipnotizzare Rondon e salvare al porta azzurra. È proprio la formazione di Spalletti a trovare il vantaggio con Retegui. Pressing, palla riconquistata e gol dell’attaccante del Genoa. Non dura molto il vantaggio dell’Italia. Da una disattenzione difensiva, con appoggio malriuscito di Bonaventura, i sudamericani rimettono in pari la gara con Machis.

Non un buon secondo tempo per gli azzurri, poco incisivi e tanto disattenti in fase arretrata. Buone occasioni per il Venezuela, che perdona la formazione italiana in più occasioni. Unica opportunità e rete del vantaggio nuovamente con Retegui. Il numero 9 azzurro si gira e la piazza alle spalle di Romo.

Venezuela-Italia, risultato e tabellino

2-1

Reti: 40′ Retegui (I), 43′ Machis (V), 80′ Retegui (I)

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Ferraresi, Osorio, Angel (78′ Makoun), Navarro; Aramburu (86′ Otero), Martinez (78′ Castillo), Casseres (86′ Rincon); Savarino (62′ Pereira), Rondon, Machis (62′ Cadiz). CT. Batista.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso (74′ Zaniolo), Locatelli (65′ Jorginho), Bonaventura (46′ Barella), Udogie; Frattesi (66′ Pellegrini), Chiesa (65′ Zaccagni), Retegui (87′ Raspadori). CT. Spalletti.