Ricoverato di urgenza il figlio del ministro Tajani | Malore durante la partita

Trasportato in elicottero al Gemelli di Roma

Filippo Tajani trasportato al Gemelli in elicottero

Il Gemelli riferisce in una nota che “il figlio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, Filippo, intorno alle ore 12.30 è giunto presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a seguito di una lipotimia. Al signor Tajani sono stati fatti gli accertamenti e prestate le cure del caso. E’ in buone condizioni generali e non corre pericoli di vita“. Ricovero a seguito di un incidente di gioco durante la sfida tra Paliano e Ferentino.