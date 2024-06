Non è ancora arrivato un accordo, ma le parti sanno che non ci saranno problemi.

L’Inter e Simone Inzaghi hanno voglia di continuare insieme, ma per l’accordo definitivo c’è ancora da lavorare. Ieri si è svolto un nuovo incontro nella sede dell’Inter con l’agente del tecnico piacentino per parlare del rinnovo del contratto.

Rinnovo Inzaghi, ancora nessun accordo

Non è ancora arrivato un accordo, ma le parti sanno che non ci saranno problemi. Si continua a trattare su durata del contratto e bonus, questi i temi principali. C’è ancora distanza tra le parti, sia sulla lunghezza temporale che sullo stipendio che dovrà percepire l’ex Lazio. In ogni caso, oltre allo stipendio, c’è da concordare anche per i bonus.

Inzaghi e l’Inter arriveranno all’intesa, la firma ci sarà, prima dell’inizio del campionato o, magari, prima del raduno, che dovrebbe essere intorno al 13 luglio. Se non ci sarà il giusto adeguamento del contratto, che scade il 30 giugno 2025, la firma non ci sarà. La società riuscirà a spingersi fino a 6,5 milioni di euro a stagione e ha fiducia che Inzaghi possa fermarsi e decidere per il sì. Resta poi da capire se il contratto avrà la durata di un anno o due, la società cercherà di non spingersi oltre il 2027. Meglio procedere come sempre fatto in questi anni: con Simone il club è sempre andato avanti con prolungamenti di un anno, questa volta al massimo si potrà aggiungere un’opzione oltre il 2026.