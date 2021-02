La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha comunicato che la gara valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, in programma mercoledì 17 febbraio 2021 al PalaBenedetto alle ore 18:00, contro la Tramec Cento, è stata posticipata, in accordo con gli emiliani, a sabato 3 aprile alle ore 20:00 sempre alla Milwaukee Dinelli Arena.



Il rinvio è stato reso necessario per via della convocazione in nazionale ricevuta da Aristide Mouaha della Benacquista, per partecipare all’evento della nazionale camerunese “Afrobasket Qualifiers – Fiba”, in programma dal 15 al 21 febbraio 2021 in Camerun.