Riparte il mondo delle scommesse

Scommesse Serie A

Dopo questo difficile periodo, finalmente sembra che anche le scommesse serie A siano vicine al ritorno. Con il blocco di tutti i campionati del mondo, anche il settore delle scommesse ha subito una brusca frenata, con il grande dispiacere di tutti gli appassionati di scommesse. Le scommesse serie A sono sicuramente quelle che riscuotono il maggior interesse da parte dei milioni di utenti italiani. Quello che una volta era rappresentato dal totocalcio, adesso è invece rappresentato dalla schedina della domenica, con la quale si sogna di fare il colpaccio.

Quote serie A

E’ chiaro che rispetto al totocalcio, le schedine e i pronostici hanno molte differenze. Ma la differenza più grande è sicuramente rappresentata dalle quote. Ad esempio, le quote serie A indicano per quante volte ci verrà pagata la somma da noi scommessa, ovviamente solo se vincente. I bookmaker AAMS (italiani) che offrono queste quote sono davvero tanti, ma non tutti sono uguali. Ce ne sono alcuni che offrono dei bonus davvero interessanti in fase di iscrizione ed altri che invece offrono le quote più elevate del mercato. Quindi conoscerli bene può costituire una preziosissima arma, se il proprio desiderio è quello di guadagnare con le scommesse.

Pronostici Serie A 1×2

Quindi abbiamo parlato di scommesse serie A e di quote, ma accanto a tutto questo è fondamentale parlare anche del concetto di pronostico. E’ la parte più difficile per qualsiasi scommettitore: la capacità di indovinare l’esito di una partita. I pronostici possono essere di tanti tipi, a seconda del tipo di esito che si cerca di indovinare. Ad esempio, se cerchiamo di indovinare l’esito finale di una partita, stiamo facendo un pronostico sul mercato 1X2. Dove abbiamo questi possibili esiti:

1: vittoria squadra di casa

X: pareggio

2: vittoria squadra ospite

Ma non è l’unico mercato esistente, anzi ce ne sono davvero molti altri e sempre più mercati vengono offerti dai bookmaker. Ad esempio, potresti decidere di scommettere sul numero dei calci d’angolo battuti da una squadra o il numero di ammoniti o qualunque altra cosa.

Scommesse Serie A consigli

Se sei uno scommettitore, sono piuttosto certo che muori dalla voglia di ricominciare a scommettere sulla serie A. Diciamoci la verità: tutti abbiamo provato almeno per una volta l’ebrezza di sederci sul divano con la nostra schedina in mano e monitorare istante per istante le nostre partite. L’euforia che si prova quando il nostro pronostico sta andando nel verso giusto è indescrivibile, così come anche la rabbia quando le cose vanno male. Purtroppo però c’è una cosa che va sempre uguale: al termine di tutte le partite, strappiamo la nostra schedina. Il punto è che i bookmaker sono matematicamente vincenti, quindi cercare di poter guadagnare ai loro danni con le schedine e i pronostici è praticamente impossibile. Questo perché andare a combinare l’esito di più pronostici porta la probabilità di errore ad essere vicina al 100%, maggiore è il numero di pronostici selezionati. Ecco perché con la ripresa delle partite e delle scommesse serie A, forse dovresti pensare ad una strategia nuova, diversa, che possa davvero farti guadagnare con le scommesse.

Guadagnare con le scommesse con Professional Bettor

Guadagnare con le scommesse è visto come un qualcosa di impossibile, ma la realtà è che si tratta di un’attività che può benissimo diventare un lavoro con cui poter guadagnare bene. Il punto da cui partire è quello di avere la strategia giusta, quella che permette di avere il coltello dalla parte del manico nei confronti dei bookmaker. In Italia, davvero in pochi si sono occupati di affrontare questo tema seriamente. Tra di loro, sicuramente i ragazzi di Professional Bettor hanno deciso di parlare di scommesse in maniera del tutto professionale.

E’ proprio per questo che hanno scelto il nome Professional Bettor, cioè “scommettitore professionista“. Sono stati tra i primi a creare una piattaforma automatica che permette la scansione costante di tutti i mercati alla ricerca di quote di valore, dette appunto value bet. Secondo dei precisi criteri matematici e degli algoritmi ben definiti, il loro sistema permette di guadagnare in maniera costante nel lungo periodo. Loro sono assolutamente certi dell’efficacia del loro sistema, inoltre offrono anche un corso gratuito per tutti coloro che vogliono approfondire questo nuovo modo di vedere e vivere le scommesse.