Riscatto Inter, Thuram trascina i nerazzurri. Ajax ko (0-2)

L’Inter si riscatta in Europa, 2 a 0 sul campo dell’Ajax

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Inter in Champions League, sul campo dell’Ajax buona prestazione dei nerazzurri trascinati da un super Thuram autore di una doppietta, ispirato dal solito Chalanoglu. Un’Inter attenta e determinata, da segnalare anche la buona prestazione di Sommer, dopo le critiche ricevute per la prestazione non esaltante nella sfida con la Juve e di De Vrij, in campo al posto di Acerbi. Buona Inter, vittoria importante e partenza col piede giusto in Europa.

IL TABELLINO

Ajax-Inter 0-2

Ajax (4-3-3): Jaros 6; Gaaei 6, Itakura 5 (39′ st Sutalo), Baas 5, Wijndal 5,5; Regeer 5 (31′ st Gloukh), Klaassen 5, Taylor 5 (19′ st McConnell); Edvardsen, Weghorst 5,5 (19′ st Dolberg), Godts 5,5 (31′ st Moro).

Allenatore: Heitinga 5

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 6, De Vrij 7, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5, Mkhitaryan 6 (24′ st Frattesi), Barella 6,5 (35′ st Zielinski), Calhanoglu 6,5 (42′ st Sucic), Dimarco 6,5 (35′ st Carlos Augusto); Esposito 6,5, Thuram 7,5 (42′ st Bonny).

Allenatore: Chivu 6,5

Arbitro: Oliver

Marcatori: 42′ e 5′ st Thuram (I)

Ammoniti: Thuram (I), Mkhitaryan (I)

Espulsi: