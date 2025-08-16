Risultati e tabellone dei 32esimi di Coppa Italia

Si sono giocate venerdì 15 agosto quattro partite valide per il primo turno di Coppa Italia.

Sabato 16 agosto andranno in scena altri 4 incontri, stessa cosa il 17 e il 18. Questo il quadro di tutte le sfide:

PRIMO TURNO

Empoli – Reggiana 1-1 (3-0 dcr)

13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E)

Sassuolo – Catanzaro 1-0

32′ Doig

Lecce – Juve Stabia 2-0

Genoa-Vicenza 3-0

Venezia – Mantova (16 agosto)

Como – Sudtirol (16 agosto)

Cagliari – Entella (16 agosto)

Cremonese – Palermo (16 agosto)

Monza – Frosinone (17 agosto)

Parma – Pescara (17 agosto)

Cesena – Pisa (17 agosto)

Milan – Bari (17 agosto)

Verona – Audace Cerignola (18 agosto)

Spezia – Sampdoria (18 agosto)

Udinese – Carrarese (18 agosto)

Torino – Modena (18 agosto)

Oggi il Como attende il Sudtirol, il Palermo di Inzaghi giocherà in trasferta a Cremona, Il Venezia attende il Mantova, infine il Cagliari avrà un compito non arduo contro l’Entella.