Risultati e tabellone dei 32esimi di Coppa Italia

Si sono giocate venerdì 15 agosto quattro partite valide per il primo turno di Coppa Italia.
Sabato 16 agosto andranno in scena altri 4 incontri, stessa cosa il 17 e il 18. Questo il quadro di tutte le sfide:
PRIMO TURNO
Empoli – Reggiana 1-1 (3-0 dcr)
13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E)
Sassuolo – Catanzaro 1-0
32′ Doig
Lecce – Juve Stabia 2-0
Genoa-Vicenza 3-0
Venezia – Mantova (16 agosto)
Como – Sudtirol (16 agosto)
Cagliari – Entella (16 agosto)
Cremonese – Palermo (16 agosto)
Monza – Frosinone (17 agosto)
Parma – Pescara (17 agosto)
Cesena – Pisa (17 agosto)
Milan – Bari (17 agosto)
Verona – Audace Cerignola (18 agosto)
Spezia – Sampdoria (18 agosto)
Udinese – Carrarese (18 agosto)
Torino – Modena (18 agosto)
Oggi il Como attende il Sudtirol, il Palermo di Inzaghi giocherà in trasferta a Cremona, Il Venezia attende il Mantova, infine il Cagliari avrà un compito non arduo contro l’Entella.