RMC sgancia la bomba: “Il PSG è a un passo da Ousmane Dembelé. Sarà pagata la clausola”

Il Paris Saint-Germain è a un passo dall’acquisizione dei documenti di Ousmane Dembelé. L’esterno offensivo francese di proprietà del Barcellona ha una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro valida fino al 31 luglio (dopo quella data si alzerà fino a 100 milioni) e il PSG intende esercitarla il prima possibile per bruciare la concorrenza. Secondo RMC Sport, l’ex Borussia Dortmund sarebbe già ad oggi molto vicino al trasferimento in patria, visto che i colloqui fra il suo entourage e la dirigenza dei parigini sono in fase avanzata.

Dembelé-PSG, una richiesta di Luis Enrique

Dembelé è una forte richiesta del neotecnico parigino Luis Enrique, che pensa proprio a lui per colmare il vuoto in attacco che potrebbe presto lasciare Kylian Mbappé. Per il velocista francese è già pronto un contratto quinquennale, mentre con questa disponibilità economica il Barcellona potrebbe respirare un po’ a livello finanziario seppur perdendo un elemento molto importante per Xavi.