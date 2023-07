Maldini torna all’opera dopo il Milan? La Nazionale e il PSG ci pensano

Reduce da cinque anni nella dirigenza del Milan, l’ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini potrebbe tornare ad operare nel mondo del calcio anche cambiando ruolo sotto l’aspetto gestionale. In questo periodo di vacanze e riflessioni, Maldini ha ricevuto qualche offerta importante che potrebbero stuzzicarlo.

Maldini può tornare in corsa

A poco più di un mese dalla sua separazione con il Milan, Paolo Maldini potrebbe tornare operativo nel calcio. Come riporta Sky, le proposte in questione sono arrivate dalla Nazionale italiana e dal PSG. Ancora non è chiaro quale ruolo ricoprirebbe se accettasse di tornare in azzurro oppure di andare a Parigi.