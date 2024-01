Rocchi: “Non accetteremo tutto questo. Gravi episodi nel derby e a Salerno”

In conferenza stampa, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha voluto chiarire la propria posizione sulle polemiche arbitrale che hanno sommerso il calcio italiano nelle ultime settimane. “Non siamo più disposti ad accettare tutto.” – le prime parole di Rocchi –“Da questo momento in poi non accetteremo più tutto questo. Orsato nel derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma è stato offeso, uno spettacolo indecente. Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato. Ora basta. Prendiamo esempio dall’Uefa, lì chi sbaglia paga caro.”

“Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo, ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state girate all’ufficio legale dell’Aia perché adesso non sopportiamo più tutto”. Il designatore ha poi aggiunto: “Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere noi i carabinieri sul terreno di gioco e poi certa gente la rivediamo subito in campo”.