Roma, a caccia del nuovo attaccante: oltre a Sorloth ci sono due alternative

La Roma studia la mossa per convincere il Villarreal per Sorloth

Dopo Le Fée la Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi, soprattutto in attacco si cerca una punta che possa sostituire Lukaku. Il nome più sondato è quello di Sorloth del Villarreal come riferisce Il Messaggero, l’ingaggio non sembrerebbe essere un problema visto che percepisce 1,6 milioni a stagione, difficile il costo alto del cartellino che chiedono gli spagnoli di 38 milioni, cifra della clausola rescissoria.

La strategia della Roma per arrivare a Sorloth

La strategia per Sorloth potrebbe essere la stessa con il quale i giallorossi hanno acquistato Le Fée ovvero abbassare la parte fissa, e puntare sui bonus che verranno poi destinati successivamente. Oltre al norvegese come alternative si seguono sempre Omordion dell’Atletico Madrid sul quale la cifra è molto alta circa 40 milioni di euro, e Mikautadze classe 2000 del Metz che ha fatto benissimo ad Euro 2024 con la Georgia fornendo tre gol e un assist, ma in questo caso la concorrenza del Monaco è importante.