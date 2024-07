Roma, ecco la prima offerta per Sorloth | Il Villareal dice no

Alexander Sorloth è il grande obiettivo per l’attacco della Roma . Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso ha avanzato un’offerta da 20 milioni di euro, considerata però insufficiente dal Villarreal, club proprietaria del cartellino della prima punta norvegese.

Sorloth alla Roma: costo del cartellino e richiesta di ingaggio

Il possente attaccante norvegese piace tanto a Ghisolfi, che ha trovato anche riscontri positivi da De Rossi dopo gli addii di Lukaku e Azmuoun. Così la trattativa tra i due club è cominciata, ma la sensazione è che per arrivare alla fumata bianca ci vorrà del tempo, alla luce della richiesta di 30 milioni del Submarino Amarillo.

Le parti sono al lavoro, così come Ghisolfi continua a mantenere costanti i rapporti con l’entourage del giocatore dopo aver strappato il sì per lo sbarco nella capitale. Lo stipendio di Sorloth non è un problema: al Villarreal guadagna 1.6 milioni netti a stagione, alla Roma andrebbe a percepire un milione in più con bonus a salire.