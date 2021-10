Roma, mancano i gol di Abraham, Zaniolo e Shomurodov

La corsa al quarto posto passa da loro, Abraham, Zaniolo e Shomurodov, servono i loro gol. Solo quattro reti totali per l’ex Chelsea, zero per Zaniolo (come Shomurodov). Un reparto offensivo, quello giallorosso, che stenta. Servono i gol, il bomber di razza che in tanti speravano fosse Abraham. Al momento le reti son poche, troppo poche per sognare in grande. In attesa di eventuali rinforzi dal mercato, serve che si sblocchino i ragazzi dai piedi buoni a disposizione di Mourinho.