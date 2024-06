Roma, Abraham piace all’Aston Villa | Se arriva l’offerta giusta può partire

Può riaccendersi la pista Aston Villa per Tammy Abraham, che non è certo di rimanere nella Capitale nonostante le parole di stima spese nei suoi confronti da De Rossi. Per ottemperare alle regole del FPF, la Roma deve fare 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e potrebbe decidere di sacrificare l’inglese di scuola Chelsea.

Abraham non è un intoccabile per la Roma del futuro | I suoi numeri in maglia giallorossa

Prima dell’infortunio che lo ha privato di quasi tutto l’anno scorso, Abraham ha disputato due ottime annate con la maglia della Roma. Nella stagione 2021-2022, ha disputato 37 partite in Serie A, segnando 17 gol e fornendo 4 assist. In Europa Conference League, ha giocato 13 partite, realizzando 9 gol e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del torneo da parte della Roma. Nella stagione 2022-2023, Abraham ha giocato 36 partite in Serie A, segnando 8 gol e fornendo 3 assist. In Europa League, ha disputato 10 partite, segnando 3 gol.