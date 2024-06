Roma, oggi l’ufficialità del rinnovo di De Rossi | I dettagli

In casa Roma si continua a parlare di mercato, con molti giocatori in entrata e in uscita, ma secondo Il Tempo oggi è il giorno dell’annuncio ufficiale del rinnovo di Daniele De Rossi come allenatore. Capitan futuro è diventato tecnico dei giallorossi il 16 gennaio, dopo l’esonero di Mourinho, inizialmente con un contratto fino a fine stagione. Ora grazie ai risultati ottenuti verrà rinnovato fino al 2027 con uno stipendio di 2,55 milioni a stagione più bonus.

De Rossi e Ghisolfi pensano alla nuova Roma

De Rossi cercherà di dare continuità ai risultati ottenuti alla Roma sotto la sua gestione, e collaborerà con il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica Florent Ghisolfi per avere a disposizione la miglior squadra possibile nella prossima stagione. A livello economico i giallorossi hanno più margine di manovra in questa sessione di mercato, non essendo più vincolati al transfer balance e alle plusvalenze obbligatorie.