Roma, Abraham sempre più vicino alla Premier: per il Milan rappresenta la terza scelta

Che la Roma questa estate si rifarà totalmente il look in attacco si sapeva, e che sta cercando di vendere Tammy Abraham anche è cosa ormai nota. Il prezzo fissato per il classe ’97 però è di 30 milioni. Per questo la dirigenza giallorossa e Ghisolfi in particolare vedono di buon grado il rimpatrio dell’attaccante inglese.

Roma, Abraham sempre più lontano: più Premier del Milan | Sfumato Koné: va al Marsiglia

Secondo quanto si legge su Il Messaggero, infatti, sono tante le squadre di Premier League pronte ad accogliere l’inglese della Roma, ma la richiesta di 30 milioni di euro frena e non poco le trattative. Secondo quanto scrive il giornalista Daniele Longo, l’inglese è stato proposto al Milan, che però preferisce continuare a lavorare sul prestito di Romelu Lukaku e sull’acquisto di Joshua Zirkzee.

Nel 2021 Tammy Abraham si è trasferito alla Roma per 40 milioni. Con il club capitolino conquista la prima edizione della UEFA Conference League. Dal suo arrivo nella città eterna, l’attaccante inglese ha collezionato in tutte le competizioni 119 presenze e 37 reti. L’infortunio subìto nell’ultima gara della stagione 2022-23 contro lo Spezia, nel corso della quale l’inglese rimediò una lesione al legamento crociato, gli ha impedito di scendere in campo per buona parte della stagione appena conclusa.

Per mercato in entrata sfuma definitivamente un obiettivo di Ghisolfi: Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Watford e della nazionale canadese, è ad un passo dal Marsiglia di De Zerbi. Infatti, come riporta Fabrizio Romano, è stata decisiva la volontà dell’allenatore italiano, che lo aveva messo in cima alla sua lista dei desideri.