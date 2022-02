Roma, fastidio al quadricipite per Zaniolo

Crisi in casa Roma in vista della partita contro il Verona. Mourinho ha subito l’ennesima tegola della stagione: fastidio al quadricipite per Nicolò Zaniolo. Nella giornata di ieri il talento giallorosso si è fermato a causa di un problema alla coscia. Il giocatore non prenderà parte alla partita di campionato contro la squadra veneta. Il match è molto importante per puntare all’Europa e non dichiarare la stagione fallimentare. Insomma, oltre a Mancini squalificato ed El Shaarawy infortunato, il tecnico portoghese dovrà fare a meno del numero 22, ancora una volta.

A questo bisogna aggiungere che altri quattro giocatori, non titolari, sono risultati positivi al Covid.

Zaniolo out, gioca Felix

Con l’assenza di Zaniolo, probabile impiego dal primo minuto di Felix accanto ad Abraham. Probabile inoltre la titolarità di Cristante, Pellegrini, Oliveira e Veretout. Vedremo cosa sceglierà Mourinho. Intanto in conferenza stampa ci ha tenuto a precisare: “Zaniolo non è positivo – ha commentato il tecnico della Roma in conferenza -. Valuteremo le sue condizioni sabato mattina“. Il momento della Roma non è dei più semplici: “Col Verona sarà una partita dura anche perché abbiamo nove assenti“