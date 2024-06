Roma, amichevole in Slovacchia il 22 luglio contro il Kosice

Parte l’era di Daniele De Rossi. Dopo i 6 mesi trascorsi sulla panchina giallorossa, il tecnico si ritroverà la prima settimana di luglio a Trigoria per preparare la stagione insieme ai suoi calciatori. E proprio in queste ore è stata definita una delle prime amichevoli.

La Roma prepara la stagione

“Il 22 luglio, in un giorno speciale per tutti i romanisti, la Roma giocherà un test amichevole in trasferta, contro gli slovacchi del Kosice. La partita si disputerà alle 19.30 alla Kosice Football Arena: in questa occasione verrà inaugurato il nuovo impianto e sarà un vero e proprio evento per i tifosi locali. I giallorossi torneranno in questa località dopo 15 anni: l’unico precedente risale al playoff di Europa League 2009-10”. Questo il comunicato giallorosso.