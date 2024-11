Dopo il ritorno di Claudio Ranieri, la Roma si rinnova anche per quanto riguarda lo scouting. Ghisolfì ha scelto Andrea Iore per i giallorossi.

Roma, chi è il nuovo Head of Recruitment

Nato a Parigi nel 1992, Andrea Iore ha legato principalmente a Leeds United per cui ha ricoperto il ruolo di Recruitment Analyst prima, e Head of Recruitment poi. La sua esperienza con il club inglese è durata bene 9 anni, periodo in cui ha avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con il ds Victor Orba e con Marcelo Bielsa. Un curriculum degno di nota che ha convinto la Roma ad affidarli la gestione dello scouting insieme a Ghisolfì.

Roma, non solo Iore per lo scouting

Con l’arrivo di Iore, la dirigenza conferma la volontà di rinnovare il reparto scouting, affidandosi a un vero e proprio team che posso ricercare i nuovi talenti emergenti nei campionati europei. Infatti, sono già arrivati i primo nomi che affiancheranno Iore, parliamo di figure di prime piano: come il greco Stathis Tavlaridis dell’Aek Athene, l’ex Tottenham Alessandro Leuzzi, Peyo Domenech del levante e Luca di Matteo.

Queste sono le prime idee per il rinnovo ma probabilmente nei prossimi mesi altri nomi si aggiungeranno all’entourage giallorosso.