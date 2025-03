Torna l’Europa League e in Italia sono in corsa due squadre, Roma e Lazio. Domani è previsto il big match tra Roma e Athletic Bilbao. La partita di giovedì sera allo Stadio Olimpico, prevede che Ranieri e i suoi ragazzi dovranno fare una partita perfetta contro una delle squadre più in forma della Spagna.

Roma-Athletic Bilbao, probabili formazioni

I baschi vogliono raggiungere la finale che si giocherà proprio al San Mamès, il loro stadio, e la partita contro i giallorossi sarà fondamentale. Gara da affrontare con la massima attenzione per gli uomini di Ranieri, che una settimana più tardi si giocheranno il passaggio del turno nella bolgia del San Memes. Queste le possibili scelte di formazione dei due tecnici:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Berenguer. All. Valverde.

Dove vedere

Roma-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). Roma-Athletic Bilbao sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go