Sono ben tre le assenze nei convocati di Juric in vista della sfida di domani contro l’Athletic Bilbao. All’appello per l’ex Torino, mancheranno infatti Pellegrini, Le Fèe e Zalewski con Hermoso, Konè e Soulè che scalpitano per un posto da titolare nel proprio ruolo.

Roma-Athletic Bilbao, i convocati di Juric:

Angelino

Baldanzi

Celik

Cristante

Dovbyk

Dybala

El Shaarawy

Hermoso

Hummels

Koné

Mancini

Marin

Ndicka

Paredes

Pisilli

Ryan

Sangaré

Saud

Shomurodov

Soulé

Svilar