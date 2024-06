Roma, avviati i contatti con Riquelme | Ecco il costo dell’operazione

La Roma oltre all’attaccante cerca anche di ricostruire le fasce. Il primo nome sondato per la fascia sinistra è Riquelme dell’Atletico Madrid come scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi hanno già avviati i contatti e l’argentino gradirebbe la destinazione. I costi di ingaggio al calciatore non sarebbero proibitivi, all’Atletico percepisce 800mila euro, a Roma potrebbe arrivare fino a 1,5 milioni a stagione.

Roma, per Riquelme l’Atletico chiede 30 milioni di euro

Il problema è il costo del cartellino che viene valutato 30 milioni di euro, i giallorossi potrebbero arrivare fino a 20, anche se c’è la sensazione che si potrebbe chiudere a 25-28 milioni di euro più i relativi bonus. Riquelme quest’anno ha giocato per lo più sulla fascia sinistra come quinto, ed è stato cercato anche dall’Atalanta un mese fa.