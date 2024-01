Roma, Baldanzi in attesa | Le valutazioni dei giallorossi

Non ci sono sostanziali novità sulla trattativa fra Roma ed Empoli per Tommaso Baldanzi. Il giovane toscano, dopo il gol alla Juventus, è ancora nel mirino della squadra di De Rossi. L’Empoli continua a chiedere 15 milioni di euro bonus inclusi, mentre i giallorossi valutano se tentare l’affondo nell’attuale finestra di mercato o attendere l’estate. Il fantasista è un profilo gradito al club della capitale, che sta però considerando quale sia il momento migliore per acquistarlo.

Roma-Baldanzi, le parole di Davide Nicola

Si aspettano ulteriori contatti tra le due società dopo la partita di stasera che vedrà impegnata la Roma con la Salernitana. Nel frattempo l’allenatore dei toscani, interrogato a riguardo, dichiara: “Siamo contenti per Baldanzi perché è un nostro giocatore. Non parlo di mercato con i miei ragazzi perché siamo concentrati sulle prossime partite”.