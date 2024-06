Roma, Belotti rifiuta il Como: vuole l’Europa e aspetta la Fiorentina

Stava per cominciare a muoversi il mercato della Roma di Ghisolfi: era stato trovato un accordo totale tra i giallorossi e il neo-promosso Como sulla base di 5 milioni di euro (bonus compresi) per la vendita di Andrea Belotti. Ma oggi è arrivata una frenata importante.

Roma, Belotti prende tempo: vuole tornare alla Fiorentina

Uno stop improvviso nella trattativa per il trasferimento di Andrea Belotti al Como. La Roma come detto aveva trovato l’accordo con la società lariana per la cessione a titolo definitivo del centravanti, ma la volontà del calciatore potrebbe far saltare l’affare. Come riportato da Sky Sport, il Gallo ha declinato (almeno per il momento) la proposta del Como: il classe ’93 ha infatti deciso di prendere tempo e aspetta un’offerta da un club che giochi le coppe europee. Non è una novità che Belotti voglia restare alla Fiorentina, e che stia aspettando una mossa del club viola. Al momento però i toscani non hanno fatto offerte alla Roma (non sembrerebbero neanche intenzionati a farle), che a questo punto spera di cedere il Gallo a una cifra non inferiore a quella pattuita con il Como