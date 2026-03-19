Roma-Bologna 3-4: orgoglio rossoblù, si vola ai quarti contro l’Aston Villa

All’Olimpico è appena terminato l’euroderby Roma–Bologna. La rocambolesca gara, valevole per il ritorno degli ottavi della competizione dell’Europa League 2025/2026, è terminata con il risultato di 3-3 dopo i tempi regolamentari. In gol, nel primo tempo Rowe del Bologna al 22′, Ndicka pareggia al 32′ e Bernardeschi chiude il primo tempo segnando il rigore del 2-1 per il Bologna. Nel secondo tempo arriva il gol di Castro al 58esimo. Al 69′ rigore per la Roma , mette a segno Malen, e Lorenzo Pellegrini firma il 3-3 all’80esimo. Con i supplementari la partita finisce 4-3 per il Bologna con il gol al 110′ di Cambiaghi. Sarà il Bologna a giocare il quarto di finale contro l’Aston Villa che questa sera ha eliminato il Lilla.

Roma-Bologna, il tabellino

Il primo tempo entusiasmante all’Olimpico, con le squadre che vanno a riposo dopo 45 minuti con il risultato di 2-1 per i Felsinei. Ad aprire le danze è la squadra ospite, che passa in vantaggio dopo 22′ con Rowe. Gol bellissimo dell’inglese che riceve centralmente da Castro al termine di un contropiede condotto perfettamente, e poi scarica dal limite un destro potente che batte Svilar. Passano pochi minuti e la Roma del Gasp trova l’1-1 con Ndicka. Il difensore ivoriano, prende una palla al balzo di testa arrivata dal calcio d’angolo calciato a centro area da Pellegrini. Il Bologna non perde colpi e diverse volte va vicino al gol. Il 2-1 della formazione di Italiano arriva in pieno recupero con un rigore messo in rete da Bernardeschi. Al 45′, Zortea sfila davanti ad El Shaarawy che lo stende. Nessun dubbio per Kovacs che indica immediatamente il dischetto. Bernardeschi non sbaglia. Dopo il 2-1 tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo riparte con le due squadre che sono pronte a giocarsi tutto. Tra le due formazioni è un continuo botta e risposta, ma al 58′ arriva il 3-1 del Bologna con Castro. Il giocatore ruba palla e dall’interno dell’area, incrocia con il destro battendo ancora Svilar. La Roma non si dà per sconfitta e con Malen che ci prova più volte va vicino al gol. Stessa sorte per Lorenzo Pellegrini che purtroppo non trova l’aggancio per il 3-2. Ma l’occasione del gol per la Roma arriva al 68′, Robinio Vaz riceve in area e riceve la spinta da dietro di Freuler. La Roma può riaprirla con Malen sul dischetto. Il giocatore non sbaglia: 3-2 al 69′. Una gara che continua a regalare emozioni all’Olimpico. Passano pochi minuti e la Roma trova il 3-3 con un grandioso gol di Lorenzo Pellegrini. Cristante tira e intercetta Robinio Vaz che entra in area e la passa forte verso il limite dove Pellegrini controlla, sistema sul sinistro e infila Ravaglia a sinistra. Strepitoso controllo della Roma. I giallorossi non mollano la presa e cercano il gol vittoria, ci riprova Lorenzo Pellegrini, ma Senza fortuna. Dopo 90 minuti e 5 di recupero, l’arbitro fischia e si andrà ai supplementari. Non può finire 3-3 all’Olimpico.

Primo tempo supplementare: 3-3.

Secondo tempo supplementare: 3-4

ROMA, 3-5-2: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik (109′, Zaragoza), Pisilli (105′, El Aynaoui), Cristante, Koné (20′, Pellegrini), Wesley; El Shaarawy (57′, Vaz), Malen. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA, 4-2-3-1: Ravaglia; Zortea, Vitik (73′, Casale), Lucumì, Joao Mario; Freuler (114′, Heggem), Pobega (91′, Moro), Bernardeschi (73′, Orsolini), Ferguson, Rowe (73′, Cambiaghi) Castro (73′, Dallinga). Allenatore: Italiano.

Arbitro: István Kovács. VAR: Tiago Bruno Lopes Martins.

Reti: 22′, Rowe (B); 32′, Ndicka (R); 45’+2′, rig. Bernardeschi (B); 58′, Castro (B); 69′, rig. Malen (R); 80′, Pellegrini (R); 110′, Cambiaghi (B).

Ammonizioni: 26′, Vitik (B); 55′, Celik (R); 71′, Zortea (B); 76′, Lucumi (B); 88′, Gasperini (R); 108′, Freuler (B); 116′, Ferguson (B); 120’+3′, Mancini (R).

Espulsioni: –