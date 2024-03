Roma-Brighton, tutto facile per la squadra di De Rossi (4-0) | Quarti di finale ad un passo

De Rossi contro De Zerbi, storia di un’amicizia e due filosofie diverse di calcio. Parte subito forte la Roma di Daniele De Rossi, che ha un clamorosa doppia occasione per portarsi in vantaggio con Romelu Lukaku che però spreca a tu per per tu con il portiere inglese. La risposta della squadra di De Zerbi non si fa attendere visto che con un batti e ribatti colpisce il palo con Welbeck. La gara però al 12′ si sblocca perchè sul filo del fuorigioco è Paredes a imbeccare Paulo Dybala con un assist meraviglioso che deve solo spingerla dentro e battere il portiere del Brighton. Ed è 1 a 0. 5′ minuti più tardi arriva una grande occasione per il Brighton che potrebbe pareggiare i conti con Welbeck anche se è Svilar è bravo a chiudere la porta e a salvare il risultato. Al 43′ la Roma però raddoppia con Romelu Lukaku, che è bravo ad approfittare di un errore di Dunk e a portare la squadra di De Rossi sul doppio vantaggio. Brighton annichilito anche se Welbeck è l’ultimo a non mollare perchè l’attaccante a pochi secondi dal fischio del primo tempo ha l’occasione per dimezzare lo svantaggio anche se Svilar è bravo ancora una volta a dire di no.

Roma-Brighton, è sempre la coppia LuPa decisiva

La ripresa inizia ancora una volta come il primo tempo, con una clamorosa occasione per Welbeck che però trova uno Svilar in una serata come quella di Feyernoord. Diceva un vecchio detto, gol mangiato e gol subito, perchè a segnare è ancora la Roma prima con Gianluca Mancini di testa al 65′ e poi 4′ minuti più tardi con Bryan Cristante che permettono ai giallorossi di chiudere la gara e di far esplodere l’Olimpico. Risultato in cassaforte, De Rossi pensa già alla Fiorentina e inserisce Baldanzi e Bove per Dybala e Paredes. L’allenatore giallorosso toglie successivamente El Shaarawy e Lukaku per Azmoun e Zalewski.

Roma-Brighton, risultato e tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola (dal 37′ st Diego Llorente); Paredes (dal 27′ st Bove), Cristante, Pellegrini; Dybala (dal 27′ st Baldanzi), Lukaku (dal 42′ st Azmoun), El Shaarawy (dal 42′ st Zalewski). A dispozione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Diego Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angelino. Allenatore: De Rossi.

BRIGHTON (3-4-1-2): Steele; Igor Julio (dal 30′ st Estupinan), Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour (dal 37′ st Baleba), Gross, Adingra; Buonanotte (dal 30′ st Veltman); Enciso (dal 1′ st Fati), Wellbeck (dal 37′ st Ferguson). A dispozione: Verbruggen, McGill, Webster, Lallana, Moder, Baleba, Ferguson, Estupinan, Fati, Veltman, Peupion, Baker-Boaitey Allenatore: De Zerbi.

Reti: al 12′ pt Dybala, al 43′ pt Lukaku, al 19′ st Mancini, al 23′ st Cristante

Ammonizioni: van Hecke, Spinazzola, Lamptey

Recupero: 3′ pt 5′ st