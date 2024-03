Sul palcoscenico dell’Europa League, la magia del calcio è pronta a scintillare in uno scontro che promette di essere più di un semplice match: Roma vs Brighton. Da un lato, la storica e passionale Roma, con la sua aristocrazia calcistica e l’essenza di una città eterna che respira storia e gloria sportiva. Dall’altro, il Brighton, rappresentante dell’innovativo calcio inglese, con la sua filosofia di gioco moderna e sorprendente, pronto a sfidare i giganti del continente. L’incontro tra Roma e Brighton promette di essere un duello tattico affascinante, con due allenatori che prediligono un calcio offensivo e propositivo. La Roma, con il ritorno di giocatori chiave e l’esperienza europea di Pellegrini, sembra avere il vantaggio di giocare in casa, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale in queste fasi della competizione