Roma, buone notizie da Dovbyk | Può partire titolare a Verona

Buone notizie per la Roma, in ansia da qualche giorno per la condizioni di Dovbyk. L’attacco febbrile che ha colpito il centravanti ucraino ieri non sembrava ancora smaltito e i dubbi per la sua presenza nella sfida col Verona persistevano. Dubbi confermati anche da Juric nella conferenza stampa di stamattina, che aveva rimandato all’allenamento del pomeriggio la valutazione sulle condizioni del suo centravanti.

Roma, Dovbyk si allena in gruppo e si candida a una maglia da titolare contro il Verona

E le notizie che arrivano da Trigoria sono buone, perché l’attaccante ucraino si sta allenando regolarmente in gruppo ed è probabile un suo impiego dal primo minuto nella sfida di domani del Bentegodi. La scelta di Juric però avverrà domani, e l’alternativa è rappresentata dalla possibilità di vedere ancora una volta Dybala falso 9.