Ottava giornata di Serie A: il Claudio Ranieri ritrova la Roma, questo pomeriggio alle 18 all’Unipol Domus di Cagliari. Padroni di casa ultimi, con soli due punti raccolti, e reduci da tre sconfitte consecutiva, l’ultima delle quali contro la Fiorentina al Franchi, provano ad uscire dalla crisi e centrare la prima vittoria stagionale. Dall’altra parte, i giallorossi di Mourinho che, con due vittorie consecutive tra campionato e coppe contro Frosinone e Servette, vogliono trovare continuità per puntare all’obiettivo Champions League. L’ultimo precedente in terra sarda, risalente all’ottobre 2021, ha visto la Roma imporsi sui rossoblù per 1-2 con le reti di Ibanez, Pellegrini, per la Roma, e Pavoletti, per il Cagliari. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: