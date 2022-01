Roma-Cagliari, risultato, tabellino e highlights (1-0)

Oliveira regala tre punti a Mourinho

Il nuovo arrivato Oliveira regala alla Roma la vittoria, tre punti pesanti contro il Cagliari firmati dal nuovo acquisto. Mourinho e i giallorossi si lasciano alle spalle l’incubo Juventus, Oliveira si presenta nel migliore dei modi.

IL TABELLINO

Roma-Cagliari 1-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6,5; Maitland-Niles 6,5 (45’+4 st Keramitsis sv), Mancini 6,5, Kumbulla 6, Vina 6; Veretout 6 (45’+4 st Bove sv), Oliveira 7; Zaniolo 6 (40′ st Karsdorp sv), Mkhitaryan 6,5, Afena-Gyan 6 (30′ st Shomurodov 6); Abraham 6.

Allenatore: Mourinho 6

Cagliari (3-4-1-2): Cragno 6,5; Altare 6 (44′ st Gagliano sv), Goldaniga 6,5, Carboni 6,5; Zappa 6,5, Marin 6, Deiola 6, Dalbert 5,5 (35′ st Lykogiannis 6); Pereiro 5 (24′ st Nandez 6); Joao Pedro 6, Pavoletti 5,5.

Allenatore: Mazzarri 6

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 33′ rig. Oliveira (R)

Ammoniti: Oliveira (R), Pavoletti (C), Carboni (C), Dalbert (C), Mancini (R), Afena-Gyan (R), Altare (C)

Espulsi: