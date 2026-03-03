Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Roma, cena Totti-Gasperini: definito il nuovo ruolo dell’ex capitano

Di
Anna Rosaria Iovino
-
3
Totti
FRANCESCO TOTTI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Un capitano è per sempre. Anche a Roma è cosi. Non è mai stata messa in dubbio il ritorno e la presenza di Francesco Totti alla Roma anche dopo l’addio al calcio. Era in previsione da tempo una cena con Gasperini, consumata ieri sera in capitale. L’incontro ha aiutato i due a definire il nuovo ruolo del Pupone in giallorosso.

Roma, il countdown per il ritorno di Totti è iniziato

Alla fine, la tanto acclamata cena tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini c’è stata davvero. Avvenuta ieri, nella sera del 2 marzo, lo storico Capitano della Magica e l’attuale allenatore della Roma hanno cenato insieme a Vincent Candela in un noto ristorante del centro romano.

Ad intavolare tutto nel periodo passato è stato Claudio Ranieri, il quale oltre a parlare con il Gasp, ha convinto la società dei Friedkin ad inserire Totti nello staff. Per quanto riguarda il ruolo, la proprietà americana vorrebbe affidare a Totti almeno inizialmente compiti di semplice rappresentanza, mentre Gasp vedrebbe bene la leggenda giallorossa coinvolta anche in questioni sportive. È risaputo che Francesco vuole un ruolo operativo, decisionale, non solo da ‘brand ambassador’ in vista del centenario.

I Friedkin sembrano intenzionati ad accontentarlo con un ruolo di raccordo tra allenatore, squadra e società, affiancando di fatto Ranieri. All’ex capitano piacerebbe anche poter incidere nelle scelte di mercato, da collaboratore di Massara e anche di questo si sta ragionando. Cosa che farebbe molto piacere anche a Gasperini. Si attende la fumata bianca, intanto inizia il countdown per il suo ritorno a Trigoria.

