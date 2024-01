Roma-Cremonese, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Roma e Cremonese, in programma il 3 gennaio 2024 allo Stadio Olimpico, si presenta come un’occasione di riscatto per la Roma, che cerca di superare la delusione subita nella stessa competizione l’anno precedente. Guidata da José Mourinho, la Roma mira non solo a progredire nella Coppa Italia, ma anche a stabilire un confronto diretto con i rivali della Lazio nei quarti di finale. Questa sfida rappresenta inoltre un importante banco di prova per la Cremonese, che, pur lottando in Serie B, ha già dimostrato di poter sorprendere in coppa.