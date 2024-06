Roma, DDR cerca un titolare a destra: tutti i possibili candidati

La Roma guarda il mercato per acquistare un nuovo terzino in vista della prossima stagione

La Roma cerca rinforzi sulla fascia destra e dopo anni di acquisti non sempre andati a buon fine, questa volta non vuole sbagliare scelta.

Roma, al via i casting per un nuovo terzino

Secondo “Il Messaggero”, la Roma avrebbe iniziato la ricerca di un nuovo terzino destro, con i favoriti di Daniele De Rossi che restano Raoul Bellanova del Torino e Tiago Santos del Lille. Per questi due si parla di una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. A causa del prezzo del cartellino dei due giocatori, la società giallorossa ha individuato altre alternative, cioè Diakitè del Lille, spesso utilizzato come difensore centrale da Fonseca, e Doulé del Rennes. Infine, in corsa per diventare un nuovo terzino dei giallorossi ci sarebbe anche Max Aarons del Bournemouth.