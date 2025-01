Roma di rigore a Udine, Pellegrini e Dovbyk dal dischetto per i tre punti (1-2)

Due rigori per i giallorossi e vittoria in trasferta per i giallorossi di Ranieri

La Roma vince in rimonta sul campo dell’Udinese

Bianconeri in vantaggio a sorpresa con Lucca, Udinese avanti. La Roma reagisce nel migliore dei modi e la ribalta, due gol dal dischetto per i giallorossi di Ranieri. Due calci di rigore a favore dei capitolini, due penalty confermati da moviola e var e due gol dagli 11 metri per tre punti pesantissimi. Dal dischetto in gol prima capitan Pellegrini, poi Dovbyk per il vantaggio che regala vittoria e tre punti alla Roma. Solo 10′ per Dybala entrato nel finale di gara.

Il tabellino di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 31 Kristensen, 29 Bijol, 95 Touré (7′ Kabasele); 77 Modesto (78′ Sanchez), 8 Lovric (66′ Ekkelenkamp), 25 Karlstrom, (66′ Atta), 5 Payero (78′ Pafundi), 33 Zemura; 10 Thauvin, 17 Lucca

A disp. 1 Selvik, 93 Padelli, 7 Sanchez, 11 Kamara, 14 Atta, 20 Pafundi, 21 Bravo, 27 Kabasele, 32 Ekkelenkamp, 79 Pejicic

All. Kosta Runjiaic

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik (46′ Shomurodov), 23 Mancini, 5 N’Dicka; 2 Rensch (70′ Zalewski), 17 Koné, 61 Pisilli, 3 Angelino; 35 Baldanzi (58′ El Shaarawy), 7 Pellegrini (C) (81′ Cristante); 11 Dovbyk (81′ Dybala)

A disp. 70 De Marzi, 95 Gollini, 12 Saud Abdulhamid, 15 Hummels, 26 Dahl, 4 Cristante, 16 Paredes, 59 Zalewski, 14 Shomurodov, 18 Soulé, 21 Dybala, 56 Saelemaekers, 92 El Shaarawy

All. Claudio Ranieri