Roma-Dinamo Kiev: Hummels titolare, Dybala in panchina

La Roma è pronta per il nuovo test di Europa League, che affronterà oggi alle 18.45 allo Stadio Olimpico contro la Dinamo Kiev. La squadra di Juric tiene conto anche dell’umiliante sconfitta contro l’Elsfborg e oggi è assolutamente necessario vincere davanti ai tifosi, che potranno apprezzare per la prima volta Mats Hummels con la maglia giallorossa.

Roma, la probabile formazione in vista dell’Europa League

Secondo “Il Messaggero”, il difensore centrale tedesco è preferito a Mario Hermoso per affiancare Ndicka al centro, mentre Angelino e Celik saranno confermati sugli esterni. Rientrerà, dopo qualche settimana di assenza, anche Enzo Le Fee, che si unirà alla Roma insieme a Manu Konè nel 4-2-3-1 ideato da Juric. Dybala starà in panchina lasciando spazio a Baldanzi, mentre Pisilli giocherà nel ruolo di trequartista, giocando più avanti rispetto al suo ruolo classico. L’unico riferimento in avanti sarà l’attaccante Dovbyk, che contro la Dinamo Kiev non ha mai segnato in carriera.