Roma-Dinamo Kiev, probabili formazioni e dove vederla

Quella di domani sera dovrà essere la gara delle risposte per la Roma, come detto quest’oggi in conferenza stampa da Ivan Juric. Il tecnico ha chiesto una reazione visto che manca ancora la prima vittoria in EL.

Roma-Dinamo Kiev, le probabili formazioni:

Roma: Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso, Celik, Le Fée, Pisilli, Zalewski, Soulé, Baldanzi, Dovbyk. All. Juric

Dinamo Kiev: Bushchan, Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaev, Shaparenko, Brazhko, Mykhailenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev. All. Shovkovskiy