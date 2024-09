Roma, Dovbyk a rischio contro il Genoa. Davanti tocca a Dybala?

Problemi per l'attaccante ucraino. La decisione spetterà a De Rossi

L’infortunio di Dovbyk preoccupa De Rossi. Secondo quanto riportato da l’edizione de “La Gazzetta dello Sport”, Dovbyk, dopo il problema con l’Ucraina è tornato a Trigoria dove si sta valutando il suo infortunio giorno dopo giorno.

Roma, Dovbyk in dubbio. Dybala o Shomurodov?

La situazione resta ancora in dubbio per la partita di domenica prossima contro il Genoa anche se lo staff giallorosso proverà a recuperarlo, con Dybala che però si scalda dopo il gran gol messo a segno con la maglia numero 10 dell’Argentina di Scaloni. L’altra alternativa si chiama Eldor Shomurodov, andato in gol contro l’Empoli.