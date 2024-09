Roma, infortunio per Dovbyk. L’attaccante ucraino salterà le due partite di Nations League

Roma, altro problema per De Rossi?

Roma, problema Dovbyk. L’attaccante ucraino ha riportato un infortunio che lo costringerà a stare fermo con la Nazionale e farà ritorno a Roma per sottoporsi alle cure.

Roma, Dovbyk torna a casa

Questo il comunicato della Nazionale Ucraina:“L’attaccante Artem Dovbyk non potrà giocare con la Nazionale ucraina nelle partite di Nations League del settembre 2024/2025 contro l’Albania (7 settembre) e la Repubblica Ceca (10 settembre). L’infortunio, che l’attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall’infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali”.