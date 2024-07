Roma, ecco Dovbyk

Tutto fatto per l’arrivo di Dovbyk alla Roma. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio l’accordo per il trasferimento del calciatore ucraino è stato raggiunto e la trattativa è ai dettagli: le parti hanno trovato l’intesa sulla base di 33-34 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Le firme avverranno nella giornata di domani, così come l’arrivo a Fiumicino del calciatore. Questo l’altro colpo di Ghisolfi dopo quelli di Le Fèe e Matias Soulè.