La Roma di Gasperini si prepara alla volata finale per agguantare un posto in Champions League. La lotta per i primi 4 posti in classifica è complicata. Tra le notizie positive per il tecnico giallorosso c’è sicuramente il rientro di Dybala dal problema che lo ha tenuto ai box per un po’.

Roma, il futuro di Dybala è in bilico

Si entra nel momento decisivo della stagione, il rush finale verso i primi posti della classifica. Bisogna lottare e fare punti e la Roma ritrova anche uno dei suoi giocatori più determinanti ed importanti: Paulo Dybala. L’attaccante argentino torna disponibile proprio mentre la squadra affronta un ciclo di partite che può indirizzare la corsa Champions. Ma sullo sfondo resta anche il tema del suo futuro, soprattutto i dubbi che lo attanagliano.

La Roma, i tifosi e Gasperini hanno sempre mostrato fiducia e rispetto verso Dybala, ma il futuro resta incerto. Non si fermerà la riflessione sul rinnovo di contratto in casa Roma, dove non sono mai partiti contatti concreti per il prolungamento e la situazione resta aperta, ma soprattutto incerta. Il club capitolino sta valutando la situazione in un quadro generale, dove terrà conto di tutto: età, condizioni fisiche e situazione economica. D’altra parte, Dybala, riflette sul proprio futuro e quello della sua famiglia, appena allargata, con l’arrivo della prima figlia qualche giorno fa. La Joya, in passato, aveva già rifiutato una ricca proposta dell’Al-Qadsiah, scegliendo di restare nella capitale, ma la prossima estate potrebbe essere scena di diverse nuove occasioni. Molto dipenderà anche dagli obiettivi sportivi della Roma, a partire dalla qualificazione alla Champions League.