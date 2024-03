Roma, Dybala si ferma durante l’allenamento: la situazione

L’obiettivo della Roma è quello di vincere un’altra partita prima della sosta nazionali di marzo. Uno dei giocatori che non dovrebbe mancare all’appello contro il Sassuolo è Paulo Dybala, che ieri ha accusato qualche problema fisico durante l’allenamento.

Roma, la condizioni di Dybala

Come riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala è alle prese con un’altra indisposizione. L’attaccante argentino ha partecipato ieri a una seduta con i compagni. Tuttavia, il disturbo è comparso al termine della seduta e le sue condizioni saranno valutate nella giornata di oggi. Il primo passo sarà quello di valutare l’entità del problema e resta da capire se sarà pronto per la partita di domani contro il Sassuolo. Inoltre, l’argentino è stato convocato dal CT Scaloni. L’intenzione di Dybala è quella di rispondere presente per poi sperare che sia al 100% per affrontare le prossime gare con la Roma.