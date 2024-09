Roma, è l’ora di Soulé | Juric pronto a lanciarlo contro il Venezia del suo ex-allenatore

In casa Roma è l’ora di Matias Soulé. Arrivato a giugno per fare l’esterno nella Roma di De Rossi, ora Soulé è un po’ scivolato nelle gerarchie diventando a tutti gli effetti il “vice-Dybala”. E ora che la Joya salterà Venezia e Elfsborg per infortunio, Soulé avrà la sua grande occasione, ma agli ordini di Ivan Juric. E a volte nel calcio il destino fa la sua parte, e Soulé avrà la sua occasione proprio contro l’allenatore che l’ha valorizzato l’anno scorso al Frosinone, Eusebio Di Francesco. La partita con il Venezia, dunque, sarà la chance per l’ex Juventus di dimostrare di poter fare bene anche in una big, di poter trascinare a suon di gol, assist e giocate anche una formazione più forte, che compete per la qualificazione alle coppe europee.

L’infortunio di Dybala apre le porte a Soulé | Ora deve dimostrare di essere pronto al grande salto

L’infortunio occorso a Paulo Dybala, che salterà il Venezia e pure l’Elfsborg, lancia l’altro argentino Soulé tra i titolari, dopo un periodo complicato per quest’ultimo. Tra le tante difficoltà di adattamento, prima De Rossi e poi Juric l’hanno sempre difeso, perché le qualità non sono in discussione. E’ chiaro che il grande salto da una squadra che lotta per la salvezza a una che lotta per la Champions richiede tempo di adattamento, come è stato anche per Baldanzi da gennaio a giugno della passata stagione. E il dualismo con un campione ingombrante come Dybala sicuramente non è semplice da gestire.