Sabatini: “Dybala fa la differenza, Soulè ora deve alzare l’asticella. E Konè è fortissimo”

Intervistato da “Tuttosport”, Walter Sabatini, ex ds di Roma, Lazio e Palermo, è tornato a parlare della scelta di Paulo Dybala di rimanere nella Capitale ma anche degli acquisti fatti dal club giallorosso.

Sabatini: “Dybala, che atto d’amore per la Roma”

La scelta di Dybala ha fatto discutere: lei come l’ha interpretata?

“Esattamente come va interpretata: un atto di amore e di grande generosità veno una città grande e una società importante come la Roma, che ha una tifoseria starordinaria. E pure verso se stesso. Dybala in Argentina rappresenta qualcosa, ha pure indossato la maglia numero 10: continuerà a rappresentare qualcosa finché resterà in un campionato importante. Certo, la Saudi League sta molto migliorando, però ha frenato un po’ gli investimenti e la diaspora rallenterà: Dybala ha fatto una cosa molto importante per la sua crescita anche umana ed è una decisione diffcilissiina. Perché un conto è parlare, un altro è rinunciare a tutti quei soldi”.

E la Roma conserva una grande risorsa tecnica…

“Certo, Dybala fa la differenza. Va dato atto alla Roma che negli ultimi giorni di mercato ha aggiustato la squadra: Hummels, nonostante i 37 anni, ha un carisma che sposta gli equilibri. E ha preso Koné che secondo me è fortissimo: vince i duelli in mezzo al campo, è sempre elettrico. La Roma ha riequilibrato la rosa, pure con Saelemaekers che serviva parecchio in corsia: ha lavorato alla grande. E Soulé è la gioia del calcio: chiaro che deve adeguare il suo livello a quello che gli viene richiesto da una situazione diversa. Perché Roma è Roma: bisogna alzare l’asticella. Detto questo Soulé è un calciatore fantastico”.