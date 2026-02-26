A Roma continuano i problemi legati agli infortuni. Nelle ultime ore non arrivano notizie incoraggianti per Evan Ferguson. Intanto in attacco Gasperini potrà contare solo su Malen e dovrà costruire una fase offensiva intorno a lui.

Roma, Ferguson ancora out: attacco in difficoltà

L’attaccante irlandese, fuori da gennaio, è rientrato a Trigoria dopo il consulto effettuato in Inghilterra con il Brighton e continua a svolgere soltanto lavori personalizzati. Evan Ferguson non sarà a disposizione per Gasperini ancora per molto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante giallorosso indossa ancora un tutore alla caviglia e utilizza le stampelle per camminare. Presto ci sarà un nuovo consulto medico per valutare la situazione. Tra le ipotesi c’è anche la possibilità di un’operazione, ipotesi che rischierebbe di mettere fine alla sua stagione.

Attualmente, Malen, è rimasto l’unica certezza dell’attacco della Magica. In vista del big match di domenica, Roma‑Juventus, l’emergenza in attacco è grave. Per gli altri giocatori, Gasperini non avrà Dovbyk, è fuori per infortunio, così come Ferguson. Si potevano recuperare Dybala e Soulé, ma sembra difficile, ancora da valutare. Mentre l’attaccante argentino continua ad avere ostacoli dal dolore al ginocchio, Soulé è frenato dalla pubalgia.

Considerando che Malen sia l’unico punto fermo nella rosa a disposizione, Gasperini dovrà affidarsi a Zaragoza, Pellegrini, Venturino, Robinio Vaz ed El Shaarawy, quest’ultimo finalmente recuperato, per costruire un attacco solido contro la Juve.