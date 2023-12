Roma-Fiorentina, le scelte di Mourinho e Italiano | Le formazioni

Ancora fuori Smalling, spazio a Mancini, Llorente e Ndicka in difesa. Centrocampo affidato a Cristante, Paredes e Pellegrini, con Kristensen e Zalewski sulle fasce. In avanti la coppia composta da Dybala e Lukaku. Nei viola dal 1′ Kayode a destra e Biraghi a sinistra. Ancora in bilico la presenza di Nico Gonzalez, dentro Ikoné con Bonaventura e Kouamè. Attacco ancora affidato a Nzola.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamè; Nzola. All. Italiano.