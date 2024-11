Roma, fissata per giovedì la ripresa degli allenamenti. Aspettando la direzione tecnica…

In attesa di un nuovo allenatore(tanti i nomi fatti in queste ultime 24 ore) dopo l’esonero di Ivan Juric, arrivato dopo la sconfitta contro il Bologna, è stata fissata per giovedì alle 11 la ripresa degli allenamenti.

Roma, Pellegrini e compagni in campo da giovedì

Sono ore decisive per i calciatori, per il futuro del domani della squadra giallorossa, ma anche per tutti i tifosi che aspettano tremendamente la scelta del nuovo allenatore visto che dopo De Rossi e Juric la proprietà americana non può più sbagliare. Allegri, Sarri, Mancini, Montella, il nome probabilmente uscirà da qui, anche perchè ci sarà subito da pensare alle prossime gare, che rischiano di essere già decisive.