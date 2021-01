Roma, Fonseca è negativo: il tecnico è volato subito a Crotone

Il tecnico della Roma è negativo

La Roma poteva perdere per qualche tempo l’allenatore, ma il pericolo è scampato: si ritrova subito Paulo Fonseca, è negativo. Il portoghese ieri pomeriggio, in via precauzionale, non era partito con i giallorossi verso Crotone.

Fonseca è già partito per Crotone

Il tecnico era stato a stretto contatto con Tiago Pinto, risultato positivo. In serata l’allenatore della Roma si è sottoposto a un nuovo tampone, ripetuto anche questa mattina. L’esito dei test è stato doppiamente negativo. Doppio esito negativo, ed è subito valigia pronta per raggiungere la squadra. L’allenatore qualche ora fa, alle 9.30, è partito da Ciampino, un volo privato lo ha condotto in Calabria. Oggi pomeriggio sarà sulla panchina dell’Ezio Scida di Crotone per gestire la sua squadra che sfida i rossoblù. Paura scampata per il tecnico che aveva avuto contatti con il nuovo dirigente sportivo, Tiago Pinto, il quale nel frattempo si è messo in isolamento. L’ex Benfica era arrivato nella capitale qualche giorno fa, la sua positività sembrava lontana oramai, ma non è stato così ai controlli effettuati nel nostro paese. Nonostante la carica molto bassa, il dirigente portoghese resta positivo. Per lui ci saranno ulteriori controlli nelle prossime ore e giorni, in attesa che diventi negativo e possa ritornare a lavorare per i giallorossi e iniziare la sua nuova avventura a Roma.