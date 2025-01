Roma, Frattesi è scontento: i giallorossi osservano

In casa Inter c’è da fare i conti con il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non sembra esser contento del proprio utilizzo e potrebbe lasciare il club nerazzurro. Barella è fondamentale e la porta della titolarità per l’ex Sassuolo sembra essere chiusa. Al momento, il ruolo di “vice” sembra star stretto al centrocampista romano, che vorrebbe dimostrare il proprio valore altrove.

Roma, cedere per arrivare a Frattesi

Malumori già dalla scorsa estate ed entourage del calciatore già attivo nella ricerca di alternative concrete. Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport, un’alternativa plausibile, già in questa sessione, sarebbe la Roma. Tuttavia, il nodo da sciogliere resta legato alla spesa. L’Inter, che aveva acquistato il calciatore per 32 milioni, potrebbe chiedere una cifra intorno ai 40 milioni. I giallorossi, al momento, non possiedono la capacità economica per un’operazione così onerosa, il cui compenso, però, potrebbe sopraggiungere da una serie di cessioni, tra cui quella del deludente Le Fée e di Pellegrini.